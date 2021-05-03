Чемпион Европы по прыжкам на батуте: пришлось себя собрать в кучу, разобраться со своими психологическими моментами

Новости Беларуси. Цветы, улыбки, поздравления, слова благодарности и, конечно, аплодисменты. Так встречали сборную Беларуси по прыжкам на батуте, которая вернулась с чемпионата Европы. Наши спортсмены, кажется, превзошли самих себя, выиграв 13 медалей различного достоинства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно расстарался Олег Рябцев. У него сразу три награды наивысшего достоинства. Он не знал равных в одиночке, в синхроне и в команде.

Олег Рябцев, чемпион Европы по прыжкам на батуте:

Если ты спортсмен высокого уровня, то ты, конечно же, ставишь у себя в голове какие-то задачи, где-то мечты, где-то они кажутся далекими и невозможными. Но на этих соревнованиях, конечно, я стремился именно к этому результату. Сложность заключалась, наверное, больше не в физическом, а в психологическом виде, потому что ты за целый год утрачиваешь те моменты, которые нарабатывал. Когда уже такой серьезный старт, как чемпионат Европы, пришлось себя заставить и собрать в кучу, разобраться со своими психологическими моментами, все четко проанализировать.