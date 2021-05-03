Главный тренер сборной по прыжкам на батуте о медалях на ЧЕ: те, кто стали вторыми, должны были быть первыми

Новости Беларуси. Цветы, улыбки, поздравления, слова благодарности и, конечно, аплодисменты. Так встречали сборную Беларуси по прыжкам на батуте, которая вернулась с чемпионата Европы. Наши спортсмены, кажется, превзошли самих себя, выиграв 13 медалей различного достоинства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно расстарался Олег Рябцев. У него сразу три награды наивысшего достоинства. Он не знал равных в одиночке, в синхроне и в команде. Нельзя не отметить и олимпийского чемпиона Владислава Гончарова. Он также трижды поднимался на пьедестал. К золоту в команде и в тандеме он добавил серебро в личном турнире.

Без наград не остались и барышни. В синхроне вторыми стали Екатерина Ершова и Виктория Куйдан. Они же, а также Татьяна Петреня и Полина Шедько показали второй результат в состязаниях сборных. В аэропорту спортсмены охотно делились впечатлениями.

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:

Очень долго не было соревнований, поэтому мы не предполагали, допустим, как другие наши соперники готовятся, но то, что медали ожидаемы были, – это понятно. Могли быть у юнионов немного выше результаты, потому что те, кто стали вторыми, должны были быть первыми. Чемпион Европы по прыжкам на батуте: пришлось себя собрать в кучу, разобраться со своими психологическими моментами