Геннадий Савилов: подготовка к чемпионату мира 2021 года нас удовлетворяет

Новости Беларуси. В Федерации хоккея подвели итоги сезона, а также наметили план развития на будущий игровой год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приоритетная задача – это успешное проведение совместного чемпионата мира в Минске и Риге, подготовка к которому активно ведется еще с прошлого года.

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Подготовка к чемпионату мира 2021 года, и финансово-хозяйственная деятельность, и организационно-спортивная, она нас удовлетворяет. Мы удовлетворяем всем требованиям Международной федерации хоккея с точки зрения создания медийных пространств. Распространение билетной программы – она должна выйти во внешний мир. Мы планируем выйти на авансцену с начала сентября.