Геннадий Савилов: подготовка к чемпионату мира 2021 года нас удовлетворяет

Новости Беларуси. В Федерации хоккея подвели итоги сезона, а также наметили план развития на будущий игровой год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Федерации хоккея подвели итоги сезона, а также наметили план развития на будущий игровой год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приоритетная задача – это успешное проведение совместного чемпионата мира в Минске и Риге, подготовка к которому активно ведется еще с прошлого года.
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Подготовка к чемпионату мира 2021 года, и финансово-хозяйственная деятельность, и организационно-спортивная, она нас удовлетворяет. Мы удовлетворяем всем требованиям Международной федерации хоккея с точки зрения создания медийных пространств. Распространение билетной программы – она должна выйти во внешний мир. Мы планируем выйти на авансцену с начала сентября.
Ближайший хоккейный сезон обещает быть непростым. Отдельного внимания заслуживает ситуация с минским «Динамо», которое долгое время называли базовым клубом национальной сборной. В этом году «бело-синие» взяли курс на омоложение. Сегодня в составе «зубров» 15 игроков младше 24 лет.
Напомним, на минувшей неделе стали известны даты проведения чемпионата мира-2021. Мировой форум начнется 21 мая, финал запланирован на 6 июня.