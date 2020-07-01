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Геннадий Савилов: подготовка к чемпионату мира 2021 года нас удовлетворяет

01 июля 2020 17:19
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Новости Беларуси. В Федерации хоккея подвели итоги сезона, а также наметили план развития на будущий игровой год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Савилов: подготовка к чемпионату мира 2021 года нас удовлетворяет-1

Приоритетная задача – это успешное проведение совместного чемпионата мира в Минске и Риге, подготовка к которому активно ведется еще с прошлого года. 

Геннадий Савилов: подготовка к чемпионату мира 2021 года нас удовлетворяет-4

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Подготовка к чемпионату мира 2021 года, и финансово-хозяйственная деятельность, и организационно-спортивная, она нас удовлетворяет. Мы удовлетворяем всем требованиям Международной федерации хоккея с точки зрения создания медийных пространств. Распространение билетной программы  она должна выйти во внешний мир. Мы планируем выйти на авансцену с начала сентября.

Геннадий Савилов: подготовка к чемпионату мира 2021 года нас удовлетворяет-7

Ближайший хоккейный сезон обещает быть непростым. Отдельного внимания заслуживает ситуация с минским «Динамо», которое долгое время называли базовым клубом национальной сборной. В этом году «бело-синие» взяли курс на омоложение. Сегодня в составе «зубров» 15 игроков младше 24 лет.

Напомним, на минувшей неделе стали известны даты проведения чемпионата мира-2021. Мировой форум начнется 21 мая, финал запланирован на 6 июня. 

# Хоккей Беларуси # Геннадий Савилов # Фотофакт

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