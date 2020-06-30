Любовь Черкашина об Анастасии Мирончик-Ивановой: «Она вдохновляет, заставляет и мотивирует»

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:

Есть в этом какая-то уникальность: когда и так сильный человек становится еще сильнее. Мы, наверное, прекрасно это видим на примере Насти. Она это доказывает каждый раз. Она вдохновляет, заставляет и мотивирует. С какой силой, с каким желанием она идет вперед и она знает, что у нее обязательно получится.

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