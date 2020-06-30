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Любовь Черкашина об Анастасии Мирончик-Ивановой: «Она вдохновляет, заставляет и мотивирует»

30 июня 2020 09:39
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Новости Беларуси. 6 м 93 см покорились Анастасии Мирончик-Ивановой в Глазго на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в 2019 году.  

Об этой белорусской спортсменке рассказала Любовь Черкашина.  

Любовь Черкашина об Анастасии Мирончик-Ивановой: «Она вдохновляет, заставляет и мотивирует»-1

Любовь Черкашина об Анастасии Мирончик-Ивановой: «Она вдохновляет, заставляет и мотивирует»-3

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:
Есть в этом какая-то уникальность: когда и так сильный человек становится еще сильнее. Мы, наверное, прекрасно это видим на примере Насти. Она это доказывает каждый раз. Она вдохновляет, заставляет и мотивирует. С какой силой, с каким желанием она идет вперед и она знает, что у нее обязательно получится.  

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# Белорусские спортсмены # Любовь Черкашина # Анастасия Мирончик-Иванова # Фотофакт

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