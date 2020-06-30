Любовь Черкашина об Анастасии Мирончик-Ивановой: «Она вдохновляет, заставляет и мотивирует»

Новости Беларуси. 6 м 93 см покорились Анастасии Мирончик-Ивановой в Глазго на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в 2019 году.
Об этой белорусской спортсменке рассказала Любовь Черкашина.
Новости Беларуси. 6 м 93 см покорились Анастасии Мирончик-Ивановой в Глазго на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в 2019 году.
Об этой белорусской спортсменке рассказала Любовь Черкашина.
Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:
Есть в этом какая-то уникальность: когда и так сильный человек становится еще сильнее. Мы, наверное, прекрасно это видим на примере Насти. Она это доказывает каждый раз. Она вдохновляет, заставляет и мотивирует. С какой силой, с каким желанием она идет вперед и она знает, что у нее обязательно получится.
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