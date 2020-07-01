На берёзовом соке, с огурцом и редиской. Так окрошку готовит белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова

Новости Беларуси. В этой семье любят готовить, и супу место есть всегда. Показываем, как готовит окрошку белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова.
Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой
Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:
Так как у нас сейчас лето, жаркая погода, мы решили всей семьей сделать национальное блюдо, называется окрошка. Оно освежающее, полезное и диетическое.
Сергей Иванов, муж и тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:
Натуральный белорусский сок березовый, который уже 2-3 дня стоит.
Не отклоняясь от рецепта, все овощи мелко нарезанные теперь перекладываем в горшочек. Огурчика немножко.
Сергей Иванов:
Как вкусно, молодец!