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На берёзовом соке, с огурцом и редиской. Так окрошку готовит белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова

01 июля 2020 11:50
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Новости Беларуси. В этой семье любят готовить, и супу место есть всегда. Показываем, как готовит окрошку белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова.  

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

На берёзовом соке, с огурцом и редиской. Так окрошку готовит белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова-1

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:  
Так как у нас сейчас лето, жаркая погода, мы решили всей семьей сделать национальное блюдо, называется окрошка. Оно освежающее, полезное и диетическое.   

На берёзовом соке, с огурцом и редиской. Так окрошку готовит белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова-4

Сергей Иванов, муж и тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:  
Натуральный белорусский сок березовый, который уже 2-3 дня стоит.  

На берёзовом соке, с огурцом и редиской. Так окрошку готовит белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова-7

На берёзовом соке, с огурцом и редиской. Так окрошку готовит белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова-9

На берёзовом соке, с огурцом и редиской. Так окрошку готовит белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова-11

Не отклоняясь от рецепта, все овощи мелко нарезанные теперь перекладываем в горшочек. Огурчика немножко.

На берёзовом соке, с огурцом и редиской. Так окрошку готовит белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова-14

Сергей Иванов:  
Как вкусно, молодец!

На берёзовом соке, с огурцом и редиской. Так окрошку готовит белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова-17

На берёзовом соке, с огурцом и редиской. Так окрошку готовит белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова-19

На берёзовом соке, с огурцом и редиской. Так окрошку готовит белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова-21

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# Белорусские спортсмены # общество # Анастасия Мирончик-Иванова # Сергей Иванов # Фотофакт

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