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«В жизни простая, добрая, отзывчивая». Что думают об Анастасии Мирончик-Ивановой её друзья

02 июля 2020 08:17
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Новости Беларуси. Спортсменка, красавица, постоянно работает над собой. В жизни простая и добрая. О характере белорусской легкоатлетки Анастасии Мирончик-Ивановой рассказали ее друзья.  

«В жизни простая, добрая, отзывчивая». Что думают об Анастасии Мирончик-Ивановой её друзья-1

«В жизни простая, добрая, отзывчивая». Что думают об Анастасии Мирончик-Ивановой её друзья-3

Алексей Русакевич, друг семьи:   
Мирончик-Иванову знают, наверное, все. Это наша знаменитая спортсменка. Это прыгунья в длину, спортсменка, красавица. Следим. Страна должна гордиться своими героями спорта.  

«В жизни простая, добрая, отзывчивая». Что думают об Анастасии Мирончик-Ивановой её друзья-6

Ольга Бонцевич, подруга семьи:
Настя – это очень целеустремленный человек, который постоянно работает над собой. Несмотря на то, что в своем виде спорта она такой боец, в жизни это простая, добрая, отзывчивая, жизнерадостная. Заботливая мама.

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# Белорусские спортсмены # Алексей Русакевич # Ольга Бонцевич # Анастасия Мирончик-Иванова # Фотофакт

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