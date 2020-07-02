«В жизни простая, добрая, отзывчивая». Что думают об Анастасии Мирончик-Ивановой её друзья

Новости Беларуси. Спортсменка, красавица, постоянно работает над собой. В жизни простая и добрая. О характере белорусской легкоатлетки Анастасии Мирончик-Ивановой рассказали ее друзья.

Алексей Русакевич, друг семьи: Мирончик-Иванову знают, наверное, все. Это наша знаменитая спортсменка. Это прыгунья в длину, спортсменка, красавица. Следим. Страна должна гордиться своими героями спорта.

Ольга Бонцевич, подруга семьи:

Настя – это очень целеустремленный человек, который постоянно работает над собой. Несмотря на то, что в своем виде спорта она такой боец, в жизни это простая, добрая, отзывчивая, жизнерадостная. Заботливая мама.

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