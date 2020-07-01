Василиса Марзалюк: «Мне бы не хотелось, чтобы наши граждане как-то между собой вступали в конфликт»

О том, как живут спортсмены в Беларуси, как важно трудиться и почему нужно уважать чужую позицию рассказала Василиса Марзалюк, многократная чемпионка мира по борьбе.

Василиса Марзалюк, многократный призер чемпионатов мира по борьбе:

Вообще в нашей стране спортсменам живется довольно хорошо, особенно если есть результат. Конечно, для борьбы мы бы хотели немножко больше и внимания, и различных средств. Но, когда у нас что-то получается, мы не обижены ничем на самом деле. Даже на фоне других стран постсоветского пространства у нас есть перспективы и достаточно хорошие условия для тренировок и спортивной деятельности.

Мы часто беседуем в команде, с родственниками, у нас возникают споры, которые, слава богу, не приводят к сильным конфликтам, хотя иногда наши мнения очень сильно расходятся. Я вообще не компетентна в этих играх политических. Но чаще всего в жизни как происходит: страдают обычные люди. Мне бы не хотелось, чтобы наши граждане как-то между собой вступали в конфликт. С большего все люди, которые «за» и которые «против» существуют в одном социуме. Часто даже в одной семье могут быть разные мнения, поэтому следует, наверное, быть дружнее.

По поводу спортсменов, которые высказались и на мнении которых хайпует интернет-общественность… С какими-то мнениями я согласна, с какими-то – не согласна. Например, тема белорусского языка, которую Маргарита Махнева высказала. Я с ней не согласна, но это не значит, что она плохой человек. Я знаю ее, и мне было неприятно читать всякие грубости про нее. У человека есть такая позиция. Она для меня неправильная и для тех людей, с которыми я общаюсь, никто ее не поддержал в этом мнении. Но имеет же человек право на свое мнение.