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«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой?

30 июня 2020 08:57
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Новости Беларуси. Мечты сбываются, только в них надо очень сильно верить. О чем же мечтает сын белорусской спортсменки Анастасии Мирончик-Ивановой и что он загадал на свое 6-летие?  

«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой? -1

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:
Мы тебя поздравляем, сынок! Ты знаешь, 6 лет – это возраст «Я сам». Теперь ты должен загадать самое сокровенное желание свое.  

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«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой? -4

А ты с нами желанием поделишься?  

«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой? -7

Я хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх.  

# Белорусские спортсмены # Анастасия Мирончик-Иванова # Сергей Иванов # Глеб Иванов # Фотофакт

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