«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой?

Новости Беларуси. Мечты сбываются, только в них надо очень сильно верить. О чем же мечтает сын белорусской спортсменки Анастасии Мирончик-Ивановой и что он загадал на свое 6-летие?

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:

Мы тебя поздравляем, сынок! Ты знаешь, 6 лет – это возраст «Я сам». Теперь ты должен загадать самое сокровенное желание свое. «Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

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