Более 100 человек участвовали в велопробеге, посвящённом Дню Независимости

Новости Беларуси. И любители, и спортсмены. Велопробег, посвященный Дню Независимости, прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И любители, и спортсмены. Велопробег, посвященный Дню Независимости, прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маршрут проходил по знаковым местам столицы, которые были реконструированы или построены за годы независимости. Стартовали участники велопробега у Национальной библиотеки.
Затем держали путь ко Дворцу Республики, после к Дворцу спорта и Музею истории Великой Отечественной. А финишировали на площади Государственного флага.
Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Здесь в них участвует в первую очередь молодежь. Молодежи дальше жить, дальше все обустраивать, гордиться и использовать все это для блага всего нашего города, нашей страны. Поэтому я уверен, что те люди, которые сегодня к нам присоединились (их было много, уверен, их будет еще больше, это не последнее наше мероприятие такого плана) – они сегодня это понимают и поддерживают такие инициативы союза молодежи.
Сергей Попок, велогонщик команды «Минск»
В последнее время продвижение велоспорта продвигается очень большим шагом. Я надеюсь, что в ближайшем будущем он захватит всех наших ребят, нашу молодежь. Я вижу, что наше молодое поколение растет и тянется к велосипеду, и тянется заниматься спортом.
Велопробег объединил более сотни любителей активного образа жизни. Всего они преодолели дистанцию в 15 километров.