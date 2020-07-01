Более 100 человек участвовали в велопробеге, посвящённом Дню Независимости

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Здесь в них участвует в первую очередь молодежь. Молодежи дальше жить, дальше все обустраивать, гордиться и использовать все это для блага всего нашего города, нашей страны. Поэтому я уверен, что те люди, которые сегодня к нам присоединились (их было много, уверен, их будет еще больше, это не последнее наше мероприятие такого плана) – они сегодня это понимают и поддерживают такие инициативы союза молодежи.