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Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

30 июня 2020 09:00
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Новости Беларуси. 6 м 93 см покорились Анастасии Мирончик-Ивановой в Глазго на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в 2019 году. Атлетка специализируется в прыжках в длину. Тогда в Великобритании белоруска взяла серебро.  

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой-1

Первая тренировка под открытым небом, техническая база позади, теперь пора в прыжковый сектор.

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой-4

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой-6

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой-8

Сегодня, чтобы претендовать на олимпийский пьедестал, необходимо прыгать за 7 м. Вся семья спортсменки идет к заветной цели.

Они пример для подражания – всегда вместе: Анастасия, ее тренер – муж Сергей Иванов и их шестилетний сын Глеб Иванов, растущий на стадионах.   

«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой?

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой-11

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой-13

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой-15

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой-17

Сергей Иванов, муж и тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:
Сильно люблю!

Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой-19

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:
Я горжусь, что в нашей стране поддерживают, уделяют очень много внимания спорту. Нашу Беларусь узнают. Узнают не только за счет спорта – за счет нашей культуры, за счет нашего народа.  

# Белорусские спортсмены # Анастасия Мирончик-Иванова # Сергей Иванов # Фотофакт

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