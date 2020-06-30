Муж помогает поверить в себя, на стадион приходят с сыном. Как проходят тренировки Анастасии Мирончик-Ивановой

Новости Беларуси. 6 м 93 см покорились Анастасии Мирончик-Ивановой в Глазго на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в 2019 году. Атлетка специализируется в прыжках в длину. Тогда в Великобритании белоруска взяла серебро.
Новости Беларуси. 6 м 93 см покорились Анастасии Мирончик-Ивановой в Глазго на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в 2019 году. Атлетка специализируется в прыжках в длину. Тогда в Великобритании белоруска взяла серебро.
Первая тренировка под открытым небом, техническая база позади, теперь пора в прыжковый сектор.
Сегодня, чтобы претендовать на олимпийский пьедестал, необходимо прыгать за 7 м. Вся семья спортсменки идет к заветной цели.
Они пример для подражания – всегда вместе: Анастасия, ее тренер – муж Сергей Иванов и их шестилетний сын Глеб Иванов, растущий на стадионах.
«Хочу, чтобы моя мама была лучшей на Олимпийских играх». О чём мечтает сын Анастасии Мирончик-Ивановой?
Сергей Иванов, муж и тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:
Сильно люблю!
Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по легкой атлетике в помещении:
Я горжусь, что в нашей стране поддерживают, уделяют очень много внимания спорту. Нашу Беларусь узнают. Узнают не только за счет спорта – за счет нашей культуры, за счет нашего народа.