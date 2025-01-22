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Белорус Александр Скоренов помог «Северстали» обыграть по буллитам «ЦСКА»

22 января 2025 14:07
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Не на последних ролях были белорусы в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

К примеру, Александр Скоренов помог «Северстали» обыграть по буллитам – 5:4 – ЦСКА. Отечественный исполнитель забросил вторую шайбу череповчан. Более того, именно послематчевый штрафной бросок нашего мастера принес викторию. В регулярке у Скоренова 16 очков в 34 дуэлях. В стане армейцев неплохо проявил себя Иван Дроздов. Он дважды ассистировал партнеру. Сергей Сапего, выступая в составе СКА, заработал ассист. Результативное действие позволило клубу из Санкт-Петербурга взять верх над «Локомотивом» – 5:2. Тем не менее «железнодорожники» продолжают возглавлять Западную конференцию.

# Хоккей

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