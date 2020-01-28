Вязович о бронзе на «Дакар-2020»: Надеемся, что мы доберёмся до первого места на такой престижной гонке
Новости Беларуси. «Дакар-2020» стал успешным для белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто». Ралли завершилось в Саудовской Аравии 17 января, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В генеральной классификации грузовиков наш Сергей Вязович стал третьим, Алексей Вишневский занял восьмое место, а Александр Василевский финишировал с 12-м результатом.
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Общая протяженность маршрута составила свыше 8 тысяч километров, большая часть из которых пришлась на спецучастки, включающие скоростные, каменистые отрезки и дюны.
Все наши ребята добрались до финиша. Сейчас они готовятся к новым стартам. Задачи стоят очень амбициозные. Пилоты вместе со своим техническим персоналом знают, за счет чего необходимо улучшить результаты на следующий «Дакаре». Уже готовится машина с новыми техническими характеристиками. Так, может поменяться подвеска, планируется увеличить мощность двигателя, а коробка передач станет автоматической.
Сергей Вязович, бронзовый призер ралли-рейд «Дакар-2020»:
Мы очень надеемся, что доберемся все-таки до первого места на такой престижной гонке. Это наша цель, команды, и мы для этого все делаем.
В ближайшее время мы построим еще один капотный грузовик, который будет с изменениями, которые в течение года мы готовили для него, но боялись в том числе применять без испытаний на этой гонке. В течение всего года скорей всего Алексей Вишневский будет испытывать все нововведения. К концу года, надеюсь, что даже появится третий грузовик перед стартом на «Дакар-2021» капотной конфигурации.
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Новый сезон для команды «Маз-СПОРТавто» стартует в апреле гонкой в Марокко, куда белорусов пригласили организаторы.
Ранее экипаж Сергея Вязовича уже становился призером «Дакара». В 2018 году белорусы привезли серебро престижного ралли-рейда.