Вязович о бронзе на «Дакар-2020»: Надеемся, что мы доберёмся до первого места на такой престижной гонке

Все наши ребята добрались до финиша. Сейчас они готовятся к новым стартам. Задачи стоят очень амбициозные. Пилоты вместе со своим техническим персоналом знают, за счет чего необходимо улучшить результаты на следующий «Дакаре». Уже готовится машина с новыми техническими характеристиками. Так, может поменяться подвеска, планируется увеличить мощность двигателя, а коробка передач станет автоматической.

Сергей Вязович, бронзовый призер ралли-рейд «Дакар-2020»:

Мы очень надеемся, что доберемся все-таки до первого места на такой престижной гонке. Это наша цель, команды, и мы для этого все делаем.

В ближайшее время мы построим еще один капотный грузовик, который будет с изменениями, которые в течение года мы готовили для него, но боялись в том числе применять без испытаний на этой гонке. В течение всего года скорей всего Алексей Вишневский будет испытывать все нововведения. К концу года, надеюсь, что даже появится третий грузовик перед стартом на «Дакар-2021» капотной конфигурации.

Вязович: «Обычному человеку в самых страшных снах не представляется нагрузка, которую испытывают члены экипажа во время гонки»