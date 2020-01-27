Виктор Гончаров об игре с волейболистками «Ленинградки»: «Мы победили за счёт характера»

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» одержала победу над «Ленинградкой» в рамках матча российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» одержала победу над «Ленинградкой» в рамках матча российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
После проигранного стартового сета, подопечные Виктора Гончарова взяли две последующих партии. Но закрыть матч досрочно не получилось. «Ленинградка» выигрывает четвертый сет. Встреча перетекла в тай-брейк, где сильнее оказалась «Минчанка» – 15:13 и 3:2 в матче.
Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
Тяжелая игра, равные соперники, но мы победили за счет характера. У нас проблемы возникли неожиданно с составом – потому что мы поставили людей, которые в этой зоне еще не играли. Но спасибо девчонкам, они проявили характер. В слабых моментах мы очень много ошибались, из-за этого у нас возникли проблемы.
Столичный коллектив прерывает свою шестиматчевую серию поражений в российской Суперлиги.