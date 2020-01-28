«Тебя постоянно бьёт, трясёт и ты не можешь отдохнуть». Пилоты МАЗ – о гонке в Саудовской Аравии

В середине января в Саудовской Аравии прошел ралли-рейд «Дакар-2020», в котором традиционно достойно выступили и белорусские гонщики. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – Александр Василевский и пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – Алексей Вишневский. Поздравляем вас. Это был командный или индивидуальный заезд? Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Во-первых, спасибо за поздравление. Это командный вид спорта, даже не то, что заезд или гонка, это вид спорта, в котором участвуют на первом плане всегда видные экипажи, но без команды там выступить невозможно. Поэтому это однозначно командный и результат, и вид спорта.

Какие у вас достижения? Сергей Вязович:

У нас в этом году третье место в зачете грузовиков, в 2018 году мы были вторыми, поэтому только одна ступенька пьедестала для нас остается непокоренной. Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар-2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады» Чем «Дакар-2020» отличается от предыдущих соревнований? Алексей Вишневский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

В этом году встречалось очень много камней. В прошлом году он проходил в Перу, там были в основном пески и дюны песчаные. Но в этом году у нас было все: и камни, и бездорожье, и пески. Такая получилась серьезная гонка.

Какие были сложности для гонщика? Александр Василевский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»: Мы эту трассу вообще не знаем. Нам выдают roadbook – книжку, по которой штурман ведет пилота. В этих гонках мы уже участвуем 9 лет и каждый год у нас все равно бывает какое-то новшество, для всей команды и для экипажа всегда находится что-то новое на трассе.

Сергей Вязович:

Сами roadbooks – дорожные книги – выдавались на половине этапа за 15 минут до старта. Это было такое нововведение гонки. Мы подъезжали к линии старта, штурману выдавали roadbook и давали 15 минут на ознакомление для того, чтобы он мог сделать какие-то пометки. Раньше это выдавалось с вечера, ночь была на то, чтобы штурман где-то пометил себе опасные и сложные места и рассказал пилоту, что нас ждет такая-то трасса.

В этот раз нас сильно удивили каменистые спецучастки, потому что местами это были не просто дороги, посыпанные камнями, а плато, на котором огромные валуны, среди которых вообще нет дороги. На скорости ноль нужно было проехать через камни, не зацепив поддон, коробку и не пробив колесо. Здесь не шла речь о гонке, а нужно было преодолеть препятствия. Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке

Это было заложено в саму трассу, они специально такую выбрали? Сергей Вязович:

Да. И мы ехали на время. Что для вас как для гонщиков самое неприятное, что встречается на пути? Сергей Вязович:

Для меня, например, когда в гонке медленно, это раздражает и утомляет. Я даже в каком-то из этапов на финише прокомментировал: «Не понимаю, для чего такой этап». Я люблю, чтобы было быстро. Для меня там, где было медленно, значит плохо.

Вязович о «Дакаре»: «Оптимальный результат – это МАЗ на трёх первых ступенях пьедестала» Алексей Вишневский:

Да, потому что это был каменистый спецучасток 50 или 60 км до финиша, ты думаешь, что последние 50 км остались, сейчас быстро финишируем и отдохнем, а 50 км там полтора часа со скоростью 30 км/ч. И это, безусловно, жуткое бездорожье, 50-60 км/ч, тебя постоянно бьет, трясет и ты не можешь отдохнуть.

В таких гонках важен пилот или машина? Сергей Вязович:

Я бы на первый план поставил человеческий фактор. Это работа команды и потом слаженная работа экипажа. Навигация была очень сложная в этот раз. Если ты быстрый пилот и едешь не в ту сторону, ты не можешь выиграть. Здесь работает штурман. Если команда не подготовила тебе автомобиль должным образом, тоже трудно рассчитывать на высокий результат. Но в техническом виде спорта выйти без автомобиля на старт, конечно, невозможно, машина тоже решает.

Как вы тренируетесь к таким гонкам в Беларуси? Сергей Вязович:

Мы не можем здесь тренироваться, единственное, что мы можем здесь сделать, проверить наши машины. Для тренировок нужно выезжать за пределы Республики Беларусь, либо это соревнования мелкого уровня, либо выезжать на специальный тренировочный сбор.



Что нужно сделать, чтобы стать участниками вашей команды или участвовать в подобных соревнованиях?

Сергей Вязович:

Если мы говорим про амбиции именно про членов боевого спортивного экипажа или пилота, то должны быть достижения в чемпионате Республики Беларусь как минимум, потом это приход в команду работать в должности просто механика или механика спортивного автомобиля. Далее участие в нескольких соревнованиях на месте механика в режиме гонки для того, чтобы посмотреть, как это все происходит и только потом, может быть, если ты все это выдержишь, в том числе физически, многие не могут держать темп из-за физических нагрузок, либо получают травму, поэтому не так просто выдержать такое, можешь попасть за руль этой машины. Это путь с момента попадания в команду все равно несколько лет, а с момента начала автоспорта займет от 5 до 10. «Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»​​​​​​​ Тренироваться можно не только на МАЗе, а можно на чем угодно, но нужно быть физически выносливым и здоровым человеком и нужно понимать, что такое реально автоспорт.