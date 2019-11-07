Вязович: «Обычному человеку в самых страшных снах не представляется нагрузка, которую испытывают члены экипажа во время гонки»

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Сергей, вот недавно общались с белорусской спортсменкой Наталией Цилинской. Так вот она сказала, что если нет мышечной боли, то это не спорт. Многие представляют водителя грузовика, как водителя – где там мышечная боль? Или я ошибаюсь?

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Очень сильно ошибаетесь. Физическая подготовка всех членов экипажа находится на таком высоком уровне, что обычному человеку даже, наверное, в каких-то самых страшных снах не представляется та нагрузка, которую испытывают члены экипажа во время гонки.

Физическая подготовка больше направлена на те группы мышц, которые в основной жизни не используются: это группа мышц, поддерживающая позвоночник, шею. Основные травмы, которые мы получаем во время гонки – это ударная нагрузка.

Но мышечная боль от нас, вообще, никогда не уходит во время гонок. Поэтому можно смело сказать, что это настоящий вид спорта.