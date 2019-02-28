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Второй матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги состоится 28 февраля на «Чижовка-Арене»

28 февраля 2019 07:32
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Новости Беларуси. Бескомпромиссные ледовые баталии проходят в Минске. Вечером 28 февраля многотысячная «Чижовка-Арена» примет второй матч хоккейной супер-серии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой ледовой площадке минское «Динамо» вновь сыграет со сборной клубов экстралиги.

Второй матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги состоится 28 февраля на «Чижовка-Арене»-1

Напомним, предыдущая встреча оппонентов, которая прошла в «Минск-Арене» 26 февраля, закончилась проигрышем «зубров» со счетом 2:4.

Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги

Второй матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги состоится 28 февраля на «Чижовка-Арене»-4

Второй матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги состоится 28 февраля на «Чижовка-Арене»-6

Отметим, противостояние представителя КХЛ и лучших игроков чемпионата Беларуси проводится в нашей стране впервые и поэтому вызывает большой интерес у болельщиков и спортивных журналистов.

По словам главного тренера сборной и «Динамо» Андрея Сидоренко, результаты этих матчей будут иметь большое значение при комплектовании состава национальной команды на предстоящий чемпионат мира по хоккею и, возможно, на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Перед ЧМ в Астане посмотреть кандидатов». Минское «Динамо» и сборная клубов экстралиги сыграют 28 февраля

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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