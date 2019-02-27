Не хватило свежести и эмоционального подъёма. Гончаров о проигрыше «Минчанки» польской «Будовляни» в Лиге чемпионов

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» завершила свое выступление в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Заключительным соперником команды Виктора Гончарова стали наши соседи из Польши – волейболистки «Будовляни».
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» завершила свое выступление в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Заключительным соперником команды Виктора Гончарова стали наши соседи из Польши – волейболистки «Будовляни».
Матч проходил дома, и при родных трибунах наши девочки делали всё возможное, чтобы зацепиться за игру. Самой результативным игроком в составе «Минчанки» оказалась блокирующая Надежда Столяр. Девушка набрала 16 очков, при этом став лучшей блокирующей матча и лучшим игроком поединка на подаче. Но даже это не спасло белорусок от поражения со счетом 1:3.
Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
Естественно, игроки очень устали, поэтому мы наделали ошибок очень много. Не хватило в концовках партий свежести и эмоционального подъема, чтобы мы могли что-то сделать.