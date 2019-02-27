Не хватило свежести и эмоционального подъёма. Гончаров о проигрыше «Минчанки» польской «Будовляни» в Лиге чемпионов

Матч проходил дома, и при родных трибунах наши девочки делали всё возможное, чтобы зацепиться за игру. Самой результативным игроком в составе «Минчанки» оказалась блокирующая Надежда Столяр. Девушка набрала 16 очков, при этом став лучшей блокирующей матча и лучшим игроком поединка на подаче. Но даже это не спасло белорусок от поражения со счетом 1:3.