Савилов о ЧМ по хоккею-2021: «Международная федерация хоккея подписала трёхсторонний договор»

Новости Беларуси. Как монетизировать спортивный интерес иностранных болельщиков и максимально упростить их перемещение через границу? Вопросы подготовки к чемпионату мира по хоккею-2021 обсудили на первом заседании оргкомитета во главе с премьер-министром Сергеем Румасом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, предстоящее первенство совместно примут Минск и Рига. И у Беларуси, и у Латвии уже есть опыт проведения таких спортивных форумов. Минский чемпионат-2014 был признан одним из лучших в истории и побил рекорды посещаемости. Планку организаторы снижать не намерены. Уже подписан трехсторонний договор с международной федерацией. На выходе – бизнес-план по подготовке, особое внимание – вопросам трансграничного перемещения.