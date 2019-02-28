Савилов о ЧМ по хоккею-2021: «Международная федерация хоккея подписала трёхсторонний договор»

Новости Беларуси. Как монетизировать спортивный интерес иностранных болельщиков и максимально упростить их перемещение через границу? Вопросы подготовки к чемпионату мира по хоккею-2021 обсудили на первом заседании оргкомитета во главе с премьер-министром Сергеем Румасом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, предстоящее первенство совместно примут Минск и Рига. И у Беларуси, и у Латвии уже есть опыт проведения таких спортивных форумов.
Минский чемпионат-2014 был признан одним из лучших в истории и побил рекорды посещаемости. Планку организаторы снижать не намерены. Уже подписан трехсторонний договор с международной федерацией. На выходе – бизнес-план по подготовке, особое внимание – вопросам трансграничного перемещения.
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Впервые Международная федерация хоккея подписала трехсторонний договор. До этого такого не было. Трехсторонний договор с нами и с латвийской республикой. Нам предстоит уточнить нюансы по взаимодействию с латвийской стороной в трансграничном перемещении.
Вы знаете, что после проведения групповых стадий возможны перемещения команд, болельщиков, судейского корпуса через границу. Это надо сделать оперативно, беспроблемно, поэтому эти новшества несут основную нагрузку – то, с чем мы не сталкивались в 2014 году.
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Самые яркие хоккейные баталии пройдут на льду «Минск-Арены». Кроме игр одной из групп Минск примет четвертьфинальные и полуфинальные матчи, игру за третье место и финал. В проведении форума также будет задействована инфраструктура, которая готовится ко II Европейским играм.