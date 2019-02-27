Министр спорта Сергей Ковальчук: проблемы в спорте замалчивать нельзя

Новости Беларуси. На коллегии Министерства спорта и туризма были подведены итоги работы за 2018 год и четко поставлены задачи на 2019 год,сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прошедший сезон ознаменовался, конечно же, хорошим выступлением на зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане. Были приятные моменты и на других различных соревнованиях. Всего в копилке белорусов оказалось 680 наград, из них 227 золотых.

Номер один в списке сегодняшних задач министерства - это подготовка белорусских спортсменов ко II Европейским играм, которые этим летом примет Минск. Эти соревнования должны стать неотъемлемой частью подготовки к летней Олимпиаде в Токио. Уже сформирован приблизительный состав наших атлетов на белорусский мультифорум. В ростере значатся 290 кандидатов в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. В каждом из них ожидают от белорусских атлетов медальные результаты.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Задача очень важная и 2019 год для всей страны очень важен – это проведение на высоком уровне Европейских игр и отбор на Олимпийские игры в Токио. От сегодняшнего мероприятия ожидаю конструктивного диалога, разговора. Те проблемы, которые есть сегодня в спорте, их замалчивать нельзя. О них нужно говорить, их нужно решать для того, чтобы двигаться поступательно вперед. Одна из самых главных задач – подготовка тренеров, резерва.

На заседании также отметили почетными грамотами и кубками лучших сотрудников Минспорта за 2018 год.