«Перед ЧМ в Астане посмотреть кандидатов». Минское «Динамо» и сборная клубов экстралиги сыграют 28 февраля

Новости Беларуси. Сборная клубов экстралиги победила минское «Динамо» в первом матче хоккейной супер-серии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоговые цифры – 4:2.
Противостояние представителя КХЛ и лучших игроков чемпионата Беларуси проводится впервые в нашей стране. И поэтому вызывает большой интерес у болельщиков и спортивных журналистов.
Накануне за матчем в «Минск-Арене» наблюдали более 10 тысяч зрителей. За ледовыми баталиями следил и Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги
Тренеры и представители команд считают, что такие матчи – бонус для белорусских болельщиков, которые в 2019 году лишены матчей плэй-офф в КХЛ.
Роман Стронгин, начальник управления маркетинга и связей с общественностью ХК «Динамо-Минск»:
Как и говорил главный тренер сборной нашего клуба Андрей Михайлович Сидоренко, в связи с тем, что очень много травмированных в составе «Динамо», такая сложная кадровая ситуация в клубе, который является базовым клубом в сборной, сейчас особенно важно перед чемпионатом мира в Астане посмотреть кандидатов дополнительно из экстралиги.
Следующий матч супер-серии пройдет 28 февраля на «Чижовка-Арене». Встреча начнется в 19.30. Вход на игру для болельщиков свободный.