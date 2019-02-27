«Перед ЧМ в Астане посмотреть кандидатов». Минское «Динамо» и сборная клубов экстралиги сыграют 28 февраля

Противостояние представителя КХЛ и лучших игроков чемпионата Беларуси проводится впервые в нашей стране. И поэтому вызывает большой интерес у болельщиков и спортивных журналистов.

Новости Беларуси. Сборная клубов экстралиги победила минское «Динамо» в первом матче хоккейной супер-серии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоговые цифры – 4:2.

Накануне за матчем в «Минск-Арене» наблюдали более 10 тысяч зрителей. За ледовыми баталиями следил и Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко посетил матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги

Тренеры и представители команд считают, что такие матчи – бонус для белорусских болельщиков, которые в 2019 году лишены матчей плэй-офф в КХЛ.