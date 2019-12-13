СКА перед матчем с БГК имени Мешкова: уверены в том, что это будет бой, это не просто игра

Новости Беларуси. 14 декабря СКА готовится принимать гостей из Бреста: БГК имени Мешкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 14 декабря СКА готовится принимать гостей из Бреста: БГК имени Мешкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В рамках нынешнего чемпионата Беларуси команды встречались уже два раза и обменялись победами. Встреча не только определит лидера в этом противостоянии, но и внесет изменения в верхушку турнирной таблицы чемпионата, ведь пока обе команды имеют по 24 очка в активе.
Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Подготовка идет в штатном режиме. К сожалению, у нас есть травмированные игроки, но это не меняет ни наших целей, ни задач. Все остальные, которые здоровы, работают в хорошем настроении, с самоотдачей, с желанием сыграть хорошо игру.
Дмитрий Никуленков, разыгрывающий ГК «СКА-Минск»:
Конечно, дома хочется выиграть. Мы уверены в том, что это будет бой, это не просто игра. Ну и перед началом сезона мы говорили, что хотим выиграть чемпионат. Наши цели не изменились, мы идем к этому.
Встреча СКА и БГК состоится 14 декабря. Матч примет спортивный комплекс «Уручье», начало – в 15:00.