СКА перед матчем с БГК имени Мешкова: уверены в том, что это будет бой, это не просто игра

Новости Беларуси. 14 декабря СКА готовится принимать гостей из Бреста: БГК имени Мешкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках нынешнего чемпионата Беларуси команды встречались уже два раза и обменялись победами. Встреча не только определит лидера в этом противостоянии, но и внесет изменения в верхушку турнирной таблицы чемпионата, ведь пока обе команды имеют по 24 очка в активе.

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Подготовка идет в штатном режиме. К сожалению, у нас есть травмированные игроки, но это не меняет ни наших целей, ни задач. Все остальные, которые здоровы, работают в хорошем настроении, с самоотдачей, с желанием сыграть хорошо игру.