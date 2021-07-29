Второе место белорусов в гребле и последнее – у пловцов. Итоги 7-го дня Олимпиады в Токио

Новости Беларуси. Седьмой день Олимпиады вновь не принес медалей нашей сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 29 июля белорусы выступили в шести дисциплинах.

Виктория Чайка успешно справилась с первой квалификацией в спортивном пистолете. Белоруска занимает промежуточное 8-е место. Вторая часть отбора и финал состоятся 30 июля.

Два наших тандема пробовали силы в финалах B в академической гребле. Лучшего результата достигла мужская двойка распашная. Экипаж в составе Дмитрия Фурмана и Сергея Володько занял второе место в заезде.

А вот в личном первенстве у лучниц в борьбе остается лишь одна спортсменка – Анна Марусова. 30 июля она выступит в 1/8 финала. Ее подруги по команде 29 июля, к сожалению, покинули турнир. Карина Деминская добралась до 1/16 финала, а для Карины Козловской первый матч плей-офф оказался последним.

Оступился и дзюдоист Никита Свирид. В весовой категории до 100 килограммов в 1/32 финала белорус уступил Карлу-Рихарду Фрею.