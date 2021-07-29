Никита Свирид о травме и поражении на Олимпиаде: «Судьба какая-то. Но получилось так, как получилось»

Седьмой день Олимпиады вновь не принес медалей сборной Беларуси. 29 июля белорусы выступили в шести дисциплинах. Оступился сегодня дзюдоист Никита Свирид. В весовой категории до 100 килограммов в 1/32 финала белорус уступил Карлу-Рихарду Фрею.

Никита Свирид, дзюдоист:

Сегодня был отличный день. Утро началось просто отлично, никакого волнения, никаких переживаний. Был уверен в себе, что буду проходить в эту схватку. Приехал в зал, спокойно размялся. Выходил на схватку и… не то что не было 50/50, был уверен, что могу пройти. После этого на шестой минуте в дополнительное время так получилось, что воткнулся рукой, и у меня просто ни с того ни с сего выскочил локоть. Сам не понял, как это произошло. Врачи сказали, что вывих и небольшой перелом получился. Поэтому закончил свое выступление в 1/32, а мой соперник прошел в финальный блок.

– Как в целом впечатления от Олимпиады?

– Похоже все на Европейские игры и Европейские юношеские олимпийские фестивали. Впечатления были отличные. И готов был побороться сегодня за медали, наверное. Просто судьба какая-то. Но получилось так, как получилось.