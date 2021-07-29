Акклиматизация и розовая тушь. Легкоатлетка Ирина Жук прилетела в Токио и поделилась впечатлениями

Ирина Жук:

Сегодня третий день, как я нахожусь здесь, на Олимпийских Играх. Для меня перелет был вполне нормальный. Я летела одна на трех сидениях, и мне удалось хорошо выспаться, закинуть ноги и наслаждаться, скажем так, фильмами и полетом. По поводу адаптации хочу сказать, что было очень тяжело вчера – я проспала 10 часов ночью и проснулась, не понимая, где я нахожусь и как дальше жить. Сегодня уже легче. Для меня нормальный сон 7-8 часов, сегодня я поспала 8 и чувствую себя намного лучше. Думаю, еще дня три-четыре и я полностью адаптируюсь.

– Что скажешь по климату, как он тебе?

– Здесь жарко, но мне немножко будет полегче, потому что у меня и квалификации, и финал в 19:30 – уже спадет жара, влажность останется, но с ней тоже можно справиться. Поэтому, надеюсь, все будет хорошо.