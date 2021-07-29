Акклиматизация и розовая тушь. Легкоатлетка Ирина Жук прилетела в Токио и поделилась впечатлениями

Олимпиада в Токио. Как проходит акклиматизация и какие есть талисманы у олимпийцев, рассказала белорусская легкоатлетка Ирина Жук.
Никита Свирид о травме и поражении на Олимпиаде: «Судьба какая-то. Но получилось так, как получилось»
Олимпиада в Токио. Как проходит акклиматизация и какие есть талисманы у олимпийцев, рассказала белорусская легкоатлетка Ирина Жук.
Никита Свирид о травме и поражении на Олимпиаде: «Судьба какая-то. Но получилось так, как получилось»
Ирина Жук:
Сегодня третий день, как я нахожусь здесь, на Олимпийских Играх. Для меня перелет был вполне нормальный. Я летела одна на трех сидениях, и мне удалось хорошо выспаться, закинуть ноги и наслаждаться, скажем так, фильмами и полетом. По поводу адаптации хочу сказать, что было очень тяжело вчера – я проспала 10 часов ночью и проснулась, не понимая, где я нахожусь и как дальше жить. Сегодня уже легче. Для меня нормальный сон 7-8 часов, сегодня я поспала 8 и чувствую себя намного лучше. Думаю, еще дня три-четыре и я полностью адаптируюсь.
– Что скажешь по климату, как он тебе?
– Здесь жарко, но мне немножко будет полегче, потому что у меня и квалификации, и финал в 19:30 – уже спадет жара, влажность останется, но с ней тоже можно справиться. Поэтому, надеюсь, все будет хорошо.
– Успела ли провести тренировку, была ли в тренажерном зале?
– Была и в тренажерном зале, и вчера на стадионе была, сегодня поедем на основную арену. Все нравится, я на подъеме.
– Расскажи о самом интересном предмете, который взяла с собой.
– Это тупо. Это не талисман, у меня нет талисманов. Но самое необычное, что я вообще подумала… Я зачем-то взяла розовую тушь для ресниц. Я решила, что она мне реально понадобится, но это же бред. Конечно же, нет.