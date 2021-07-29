В Минспорта прокомментировали отстранение белорусских спортсменов от Игр в Токио

Пробы у спортсменов берут после выполнения олимпийских нормативов. Интервал между сдачей – 21 день. По словам замминистра спорта сдать тесты прыгунья в высоту Мария Жодик банально не успела. Свой норматив она выполнила 25 июня на чемпионате Беларуси. К тому же к личному рекорду прибавила 10 сантиметров.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Несмотря на ее молодость и определенную перспективность, никто не ожидал, что именно такая прибавка будет. Поэтому она не входила в число тех спортсменов, которые, скажем так, более тщательно обследовались. Поэтому сразу после завершения чемпионата мы приступили к ее тестированию. Банально не хватило времени для того, чтобы выдержать интервалы между допинг-пробами в 21 день. 20 спортсменов в точно такой же ситуации находятся.