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В Минспорта прокомментировали отстранение белорусских спортсменов от Игр в Токио

29 июля 2021 17:19
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Новости Беларуси. 20 легкоатлетов не выступят на Олимпиаде в Токио, в том числе три белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – недостаточное количество допинг-тестов.

В Минспорта прокомментировали отстранение белорусских спортсменов от Игр в Токио-1

Пробы у спортсменов берут после выполнения олимпийских нормативов. Интервал между сдачей – 21 день. По словам замминистра спорта сдать тесты прыгунья в высоту Мария Жодик банально не успела. Свой норматив она выполнила 25 июня на чемпионате Беларуси. К тому же к личному рекорду прибавила 10 сантиметров.

В Минспорта прокомментировали отстранение белорусских спортсменов от Игр в Токио-4

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Несмотря на ее молодость и определенную перспективность, никто не ожидал, что именно такая прибавка будет. Поэтому она не входила в число тех спортсменов, которые, скажем так, более тщательно обследовались. Поэтому сразу после завершения чемпионата мы приступили к ее тестированию. Банально не хватило времени для того, чтобы выдержать интервалы между допинг-пробами в 21 день. 20 спортсменов в точно такой же ситуации находятся.

В Минспорта прокомментировали отстранение белорусских спортсменов от Игр в Токио-7

Напомним, кроме Марии Жодик были дисквалифицированы две спринтерши эстафетной команды. В тренерском штабе заявили, что будет сформирован новый состав, который выступит в квалификации 6 августа.

# Олимпиада 2020 # Александр Барауля # Мария Жодик # Анна Михайлова # Кристина Мулярчик # Фотофакт

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