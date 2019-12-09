Президент Беларуси поздравил Анастасию Шкурдай с золотом на ЧЕ по плаванию на короткой воде

Новости Беларуси. В Глазго завершился ХХ чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний соревновательный день копилка белорусской команды пополнилась сразу двумя наградами.

Золото на дистанции 100 метров баттерфляем завоевала наша Анастасия Шкурдай. С победой спортсменку поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Смогла пробиться на пьедестал почета и мужская команда в комбинированной эстафете. Стаселович, Шиманович, Цуркин и Мачекин стали бронзовыми призерами состязаний. Ранее в Глазго белорус Илья Шиманович завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. Всего в активе сборной Беларуси три награды.