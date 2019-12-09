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В Минске стартует молодёжный ЧМ по хоккею в первом дивизионе: с кем сыграют белорусы

09 декабря 2019 06:07
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Новости Беларуси. Сегодня, 9 декабря, в Минске стартует одно из самых масштабных событий года в белорусском хоккее – молодежный чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша сборная будет бороться за возвращение в элиту.

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В первом туре белорусы встретятся с командой Австрии. На матче ожидается аншлаг. За несколько дней до начала в кассах раскупили все билеты. Именно эти команды совсем недавно играли на «Турнире четырех наций» в Бобруйске. Тогда наша молодежка праздновала победу – 2:1.

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В Минске стартует молодёжный ЧМ по хоккею в первом дивизионе: с кем сыграют белорусы-1

В Минске стартует молодёжный ЧМ по хоккею в первом дивизионе: с кем сыграют белорусы-3

За единственную путевку в элитный дивизион  наши ребята будут соперничать также с датчанами, норвежцами, латвийцами и словенцами.

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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