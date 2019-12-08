Геннадий Савилов: «На набор в 6-7 лет приходит 200 человек, а к 14 годам их остается 5. Мы хотим переломить эту ситуацию»

Новости Беларуси. Главным событием предстоящей недели будет чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных в дивизионе 1 группы «А», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Если отбросить пафосное название, то получится следующее: 6 команд, составленных из игроков до 20 лет, спорят за единственную путевку в элиту. Задача, прямо скажем, весьма сложная. Ведь одна-единственная осечка с большой долей вероятности может стоить очень дорого. Геннадий Савилов: Все сильнейшие хоккеисты, на которых мы могли рассчитывать – они все здесь Имя счастливчика мы узнаем в следующее воскресенье, 15 декабря. Надеемся, домашние стены помогут белорусам наконец-то войти в элитарную компанию. На этой неделе в студии программы «24 часа» был председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов. Предлагаем вам расширенную версию его интервью. Мы поинтересовались не только предстоящим стартом, но и вектором развития хоккея в Беларуси.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Если я не ошибаюсь, где-то читала, что к 2025 году вы хотите увеличить буквально вдвое количество детей, которые будут заниматься спортом – от 6 до 12 тысяч. За счет чего? «Есть примеры, когда на набор в 6-7 лет приходит 200 человек, а к 14 годам их остается 5. Мы хотим переломить эту ситуацию»

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Это само собой разумеется. Как только вы будете получать удовольствие от того, что вы делаете, вы сами захотите это получить. Если создать условия, в частности для хоккеистов, что они будут приходить и получать удовольствие от того, что они тренируются в хоккей, что они будут ждать льда, как какого-то сюрприза, как какой-то мечты, то они сами пойдут – и девочки, и мальчики. И из других видов спорта пойдут. Порой есть примеры, когда на набор в 6-7 лет приходит 200 человек, а к 14 годам их остается 5. Мы хотим переломить эту ситуацию. «Хоккею предоставили больше, чем любому другому виду спорта» Мы хотим сделать, возможно, меньше набора, но чтобы все дети на протяжении времени подготовки оставались – в данном случае – в хоккее. Просто нужно правильно, грамотно воспользоваться тем, что предоставили, а хоккею предоставили больше, чем любому другому виду спорта. Ирина Мартьянова:

В последнее время наши игроки в России, например, не считаются легионерами. Принято считать, что там зарплаты повыше, условия получше. Мы не боимся потерять наших ребят?

Геннадий Савилов:

Что вы имеете в виду – потерять? Ирина Мартьянова:

Они уедут туда, сменят гражданство и не будут больше играть. «Наша задача – воспитать такого гражданина, который ни при каких условиях гражданство не сменит» Геннадий Савилов:

Мы не можем заставить человека жить там, вопреки его воле. В этом и заключается идеология государства. Наша задача – воспитать такого гражданина, который ни при каких условиях гражданство не сменит, даже если ему придется жить в окопе. Как это было в Советском Союзе. У нас созданы все условия и государство над этим работает, в том числе и в формате международных отношений для того, чтобы граждане и в том числе спортсмены, не меняли гражданство. И нету такого поточного прецедента, чтобы так уже массово меняли гражданство или отказывались. Порой цепляются за единичные случаи и раскручивают это как проблему. Но на самом деле такого нет. Ирина Мартьянова:

Какой путь развития белорусского хоккея вы приветствуете – создание института сборных или возвращение белорусских клубов в Молодежную хоккейную лигу? О развитии белорусского хоккея: Вся соль проблемы лежит в воспитании качественных спортсменов Геннадий Савилов:

Вы знаете, это частность. Вся соль проблемы, можно так сказать, лежит в воспитании качественных спортсменов. Ирина Мартьянова:

И не важно, где они будут играть?

Геннадий Савилов:

ДЮСШ, которые являются базой для подготовки спортсменов, они остаются в том формате, в котором они есть. Как этот ребенок, который подготовлен, от одного периода к другому, куда он попадет – в сборную команду младшего возраста или в команду Молодежной хоккейной лиги – это, по сути, не важно. Он уже спортсмен к 14-15 годам. Я вам приведу еще один пример. Данила Климович – парень 2003 года рождения, ему сейчас 16 лет. Он сейчас с большой долей вероятности претендует на попадание в команду 20-летних. Какая разница, в какой он будет сборной или в МХЛ, или еще где-то? «Мы должны сделать базу для наших ребят» Прояви себя, зарекомендуй, и ты поедешь транзитом в Национальную хоккейную лигу. Посмотрите, наш пример – Андрей Костицын. Он в 16 лет уже уехал в ЦСКА. Какой формат будет для подготовленного спортсмена в рамках нашего государства – не имеет значения, если этот спортсмен будет. Мы должны сделать базу для наших ребят, чтобы они от возраста к возрасту набирали те необходимые навыки, умения, которые свойственны каждому возрасту. «Все лучшие хоккеисты у нас собрались. Все в строю»