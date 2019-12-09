Игрок минского «Динамо» об игре с ЦСКА: «Надоедает проигрывать уже, но мы держимся позитивно»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» терпит шестое поражение подряд в чемпионате КХЛ. На сей раз «зубры» на родном льду ничего не смогли противопоставить одному из лидеров Западной конференции – московскому ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результативным выдался первый период, который завершился со счетом 2:2. За «армейцев» шайбы забрасывала Окулов и Мамин. А за «бело-синих» отличились Пулккинен и Паре. Но дальше забрасывали только игроки ЦСКА. Во второй трети все тот же Мамин оформляет дубль и отправляет третью шайбу в ворота Энрота. А через минуту Шалунов делает 4:2 в пользу москвичей. Точку в матче поставил Марио Кемпе. ЦСКА выигрывает – 5:2 и набирает очередные 2 балла.

Кирилл Готовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Мы делали все правильно. Мы неплохо выглядели против ЦСКА. Но пару ментальных развалов в обороне, они мастеровитая команда и воспользовались этими моментами.