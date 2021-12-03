Ответили дважды, но до победы не дошло. «Витэн» проиграл в матче против «Тюмени» по мини-футболу

Новости Беларуси. «Витэн» продолжает проигрывать в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В непростом матче белорусы минимально уступили «Тюмени» – 2:3. Счет открыли россияне, но наши парни сумели ответить дважды. К сожалению, удержать преимущество и добыть первую победу не удалось.