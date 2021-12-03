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Ответили дважды, но до победы не дошло. «Витэн» проиграл в матче против «Тюмени» по мини-футболу

03 декабря 2021 21:36
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Новости Беларуси. «Витэн» продолжает проигрывать в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Ответили дважды, но до победы не дошло. «Витэн» проиграл в матче против «Тюмени» по мини-футболу-1

В непростом матче белорусы минимально уступили «Тюмени» – 2:3. Счет открыли россияне, но наши парни сумели ответить дважды. К сожалению, удержать преимущество и добыть первую победу не удалось.  

Ответили дважды, но до победы не дошло. «Витэн» проиграл в матче против «Тюмени» по мини-футболу-4

Следующий матч оршанцы проведут 5 декабря против французского «Аньер-Вильнева». Напомним, что групповой этап определит четырех участников финальной стадии, которая пройдет весной 2022 года.  

# Мини-футбол # Фотофакт

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