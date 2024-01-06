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«Все победы посвящаю семье». Антон Смольский победил в гонке преследования на Кубке Содружества

06 января 2024 19:08
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Второй день и вновь золото! Антон Смольский оформил победный дубль на домашнем этапе Кубка Содружества по биатлону. Сегодня, 6 января, он был сильнейшим в преследовании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Все победы посвящаю семье». Антон Смольский победил в гонке преследования на Кубке Содружества-1

На огневых рубежах не удалось обойтись без промахов. Их в пассиве нашего атлета три. Однако преимущество, заработанное в спринте, а также хороший ход помогли Антону вновь подняться на высшую ступень пьедестала. Отметим, Смольский возглавил общий зачет Кубка Содружества. Дома биатлонист сумел реабилитироваться за неудачи на прошедшем этапе Кубка в Уфе. Напомним, в декабре на российском старте он остался без медалей.

«Все победы посвящаю семье». Антон Смольский победил в гонке преследования на Кубке Содружества-4

Антон Смольский, победитель гонки преследования Кубка Содружества по биатлону:
На Уфе, конечно, я хотел выступать более качественно, возможно, многое не получилось там. Я сделал работу над ошибками и очень рад, внутри ликую от того, что дома получилось все. Я все победы посвящаю семье. Отдельно кому-то сложно: вчера Динаре, сегодня будет сыну либо маме. Все, кто в моем доме сегодня будет присутствовать – полный дом родных и близких у меня – поэтому я им сегодня всем посвящаю свою победу.

«Все победы посвящаю семье». Антон Смольский победил в гонке преследования на Кубке Содружества-7

Динара Смольская, олимпийская чемпионка в женской эстафете:
Сейчас для моего сердечка это лучше, чтобы Антон уверенно побеждал, оставлял позади своих соперников. Но он этого заслуживает, потому что очень много тренируется. И я рада, что у него все получается. И так мне очень нравится. Я знаю, что спортсменам это по душе, но Раубичи всегда принимают радушно. Нигде нет такой поддержки, как у нас!

«Все победы посвящаю семье». Антон Смольский победил в гонке преследования на Кубке Содружества-10

К сожалению, наши девушки сегодня вновь не смогли порадовать наградами. Самый высокий результат показала Анна Сола, которая финишировала на 13-й позиции. В ее пассиве пять штрафных кругов. Победительницей женской гонки стала россиянка Наталия Шевченко.

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Завтра, 7 января, праздник биатлона в Раубичах продолжится. В воскресенье спортсмены будут состязаться в масс-стартах.

# Биатлон # Антон Смольский # Динара Смольская

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