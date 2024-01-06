Губерниев о Кубке Содружества по биатлону: с огромным удовольствием остались бы в Минске ещё

Второй день и вновь золото! Антон Смольский оформил победный дубль на домашнем этапе Кубка Содружества по биатлону. Сегодня, 6 января, он был сильнейшим в преследовании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор:

Самые благоприятные впечатления. Мы скучаем по Раубичам. Комплекс великолепный, полные трибуны, замечательная организация. Болельщики еще вдоль трассы находятся, помогают спортсменам. Пока паритет Смольский выигрывает, одерживая победу за победой у мужчин. Посмотрим, что будет в последний день соревнований. Но понятно, что мужская команда выглядит посильнее женской во всяком случае. Я здесь спокоен за организацию, единственное, что жалко: этап – всего лишь одна неделя. Мы с огромным удовольствием остались бы в Минске и побыли бы еще. Хороший нерв такой кубковый, и мне думается, что вот эти обороты нельзя сбавлять.