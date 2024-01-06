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Соболенко обыграла Азаренко в полуфинальном матче турнира в Брисбене

06 января 2024 12:34
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Белорусское дерби на теннисном турнире категории 500 в австралийском Брисбене состоялось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко обыграла Азаренко в полуфинальном матче турнира в Брисбене-1

В матче одной второй Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко с уверенным счетом – 6:2; 6:4. И вышла в титульное противостояние, где вторая ракетка мира встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Девушки провели на корте полтора часа. Для Арины этот финал станет 25-м в карьере.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Елена Рыбакина

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