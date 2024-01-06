Соболенко обыграла Азаренко в полуфинальном матче турнира в Брисбене

В матче одной второй Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко с уверенным счетом – 6:2; 6:4. И вышла в титульное противостояние, где вторая ракетка мира встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Девушки провели на корте полтора часа. Для Арины этот финал станет 25-м в карьере.