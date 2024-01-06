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Главным тренером ФК «Динамо-Брест» стал Александр Бразевич

06 января 2024 19:08
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Новости Беларуси. Новым главным тренером футбольного брестского «Динамо» стал Александр Бразевич. Специалист подписал контракт до окончания 2024 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главным тренером ФК «Динамо-Брест» стал Александр Бразевич-1

За последние несколько лет Бразевич получил известность как наставник «Смолевичей» и «Слуцка». Его последней командой был «Арсенал», с которой Александру Вячеславовичу удалось выиграть первую лигу и гарантировать клубу участие в высшей лиге чемпионата Беларуси.

Главным тренером ФК «Динамо-Брест» стал Александр Бразевич-4

Александр Бразевич, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:
Я по-настоящему счастлив оказаться в самом футбольном городе страны. Знаю, что болельщики заждались громких побед. Поверьте, приложим все силы, чтобы радовать вас в этом сезоне. Предстоит большущий объем работы. Сделаем все для того, чтобы этот сезон оказался как можно более успешным, чтобы мы провели как можно больше ярких матчей, забивали как можно больше мячей и максимально высоко были в таблице.

Новый главный тренер «Динамо-Брест» приступит к работе с командой 10 января, когда футболисты выйдут из отпуска и начнут подготовку к новому сезону.

# Футбол Беларуси # Александр Бразевич

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