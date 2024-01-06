Александра Саснович обыграла российскую теннисистку на турнире в Аделаиде

Она встречалась с Элиной Аванесян из России. Игра продолжалась 2 часа 35 минут. В первом сете победу на тай-брейке забрала Александра. Во второй партии сильнее была уже соперница – 6:4. А в третьем решающем сете Саснович не оставила шансов своей визави – 6:2. В решающем поединке за попадание в основную сетку Александра встретится с норвежкой Ульрикке Эйкери.