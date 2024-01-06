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Александра Саснович обыграла российскую теннисистку на турнире в Аделаиде

06 января 2024 15:14
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Удачно провела матч первого квалификационного раунда на турнире категории 500 в Аделаиде еще одна белоруска Александра Саснович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович обыграла российскую теннисистку на турнире в Аделаиде-1

Она встречалась с Элиной Аванесян из России. Игра продолжалась 2 часа 35 минут. В первом сете победу на тай-брейке забрала Александра. Во второй партии сильнее была уже соперница – 6:4. А в третьем решающем сете Саснович не оставила шансов своей визави – 6:2. В решающем поединке за попадание в основную сетку Александра встретится с норвежкой Ульрикке Эйкери.

# Теннис # Александра Саснович

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