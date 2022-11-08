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«Все негативные эмоции на меня не влияли». Гарсия о победе над Соболенко в финале WTA

08 ноября 2022 22:23
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Арина Соболенко проиграла в финале итогового турнира WTA, который проходил в американском Форт-Уэрте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская теннисистка в решающем поединке уступила француженке Каролин Гарсии в двух сетах.

«Все негативные эмоции на меня не влияли». Гарсия о победе над Соболенко в финале WTA-1

Исход первой партии определил тай-брейк. Его взяла француженка – 7:4. Во многом игровое преимущество Гарсии было обусловлено мощной подачей. Она совершила 11 эйсов, в то время как белоруска смогла подать навылет лишь однажды. Второй сет француженка выиграла со счетом 6:4.

Несмотря на поражение в главном финале, Арина Соболенко может занести итоговый турнир года себе в актив. Здесь она сумела оформить победы над первой, второй и третьей ракетками мира – Игой Швентек, Унс Жабер и Джессикой Пегулой. Ну а Каролин Гарсия, триумфатор турнира, делится своими впечатлениями, в полной мере празднуя свой успех.

«Все негативные эмоции на меня не влияли». Гарсия о победе над Соболенко в финале WTA-4

Каролин Гарсия, победительница итогового турнира WTA:
Очень довольна настроем, я все время оставалась спокойной. Все негативные эмоции на меня не влияли, это серьезно мне помогло. Я воспользовалась возможностями, которые были у меня на тай-брейке, а также в первом гейме во втором сете, когда мне удалось взять подачу Арины. Посвящаю победу всем людям, с которыми я могу разделить свое прошлое и сегодня выиграть этот трофей.

# Теннис # Арина Соболенко # Каролин Гарсия # Ига Швёнтек # Унс Жабер # Джессика Пегула # Фотофакт

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