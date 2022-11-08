«Все негативные эмоции на меня не влияли». Гарсия о победе над Соболенко в финале WTA

Арина Соболенко проиграла в финале итогового турнира WTA, который проходил в американском Форт-Уэрте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская теннисистка в решающем поединке уступила француженке Каролин Гарсии в двух сетах.

Исход первой партии определил тай-брейк. Его взяла француженка – 7:4. Во многом игровое преимущество Гарсии было обусловлено мощной подачей. Она совершила 11 эйсов, в то время как белоруска смогла подать навылет лишь однажды. Второй сет француженка выиграла со счетом 6:4.

Несмотря на поражение в главном финале, Арина Соболенко может занести итоговый турнир года себе в актив. Здесь она сумела оформить победы над первой, второй и третьей ракетками мира – Игой Швентек, Унс Жабер и Джессикой Пегулой. Ну а Каролин Гарсия, триумфатор турнира, делится своими впечатлениями, в полной мере празднуя свой успех.