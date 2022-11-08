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В МХЛ России бобруйский «Динамо-Шинник» разгромил тульский «АКМ-Юниор»

08 ноября 2022 13:05
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Новости Беларуси. Бобруйский «Динамо-Шинник» продолжает уверенно представлять нашу страну в Молодежной хоккейной лиге России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В МХЛ России бобруйский «Динамо-Шинник» разгромил тульский «АКМ-Юниор»-1

«Бобры» догнали лидера дивизиона и уступают первое место в таблице лишь по дополнительным показателям. В очередном матче подопечные Андрея Михалева разгромили тульский «АКМ-Юниор» – 4:1. У нас забрасывали Аношко, Борозна, Звягин и Тукач. 8 ноября дружины померятся силами вновь.

Старт дуэли назначен на 18:30.  

# Хоккей # Иван Аношко # Тихон Борозна # Степан Звягин # Дмитрий Тукач # Андрей Михалев # Фотофакт

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