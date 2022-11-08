Алексей Протас помог прервать проигрышную серию «Вашингтона» в НХЛ

7 ноября клуб «Вашингтон» с белорусом Алексеем Протасом в составе смог наконец прервать свою серию поражений из 4 матчей. «Столичники» обыграли «Эдмонтон» 5:4. Протас выходил на лед в четвертом звене, а его айс-тайм составил 10 минут и 14 секунд. Форвард нанес один бросок, заблокировал 1 выстрел и сделал перехват. Всего в 14 матчах сильнейшей лиги планеты нападающий смог набрать 3 результативных очка.