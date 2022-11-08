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Алексей Протас помог прервать проигрышную серию «Вашингтона» в НХЛ

08 ноября 2022 15:07
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Новости Беларуси. Продолжаются поединки регулярного сезона в рамках Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Алексей Протас помог прервать проигрышную серию «Вашингтона» в НХЛ-1

7 ноября клуб «Вашингтон» с белорусом Алексеем Протасом в составе смог наконец прервать свою серию поражений из 4 матчей. «Столичники» обыграли «Эдмонтон» 5:4. Протас выходил на лед в четвертом звене, а его айс-тайм составил 10 минут и 14 секунд. Форвард нанес один бросок, заблокировал 1 выстрел и сделал перехват. Всего в 14 матчах сильнейшей лиги планеты нападающий смог набрать 3 результативных очка.  

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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