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Белорусские команды вышли в топ Студенческой лиги РЖД по баскетболу

08 ноября 2022 16:16
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Новости Беларуси. Белорусские баскетбольные команды успешно провели стартовый раунд Студенческой лиги РЖД и вышли в топ-группу этого турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусские команды вышли в топ Студенческой лиги РЖД по баскетболу-1

У мужчин резервный состав баскетбольного клуба «Минск» под началом Георгия Кондрусевича одержал победы во всех пяти проведенных матчах. А в заключительном поединке наши ребята одолели чемпиона двух последних сезонов дружину МГАФК со счетом 77:71. В женских соревнованиях «Горизонт-2» под руководством Натальи Трофимовой также выиграл все пять матчей и вышел в топ с первого места в группе. 

# Баскетбол # Георгий Кондрусевич # Наталья Трофимова # Фотофакт

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