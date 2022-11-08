Белорусские команды вышли в топ Студенческой лиги РЖД по баскетболу

У мужчин резервный состав баскетбольного клуба «Минск» под началом Георгия Кондрусевича одержал победы во всех пяти проведенных матчах. А в заключительном поединке наши ребята одолели чемпиона двух последних сезонов дружину МГАФК со счетом 77:71. В женских соревнованиях «Горизонт-2» под руководством Натальи Трофимовой также выиграл все пять матчей и вышел в топ с первого места в группе.