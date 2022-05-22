«Время, такое сложное для спорта, сыграет, может быть, нам на руку». Скрипель о соглашении с Федерацией гимнастики России

Меморандум о сотрудничестве Беларуси и России подписан в спортивной гимнастике. Глава нашей ассоциации Елена Скрипель вернулась на родину с хорошими новостями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:

Мы подписали соглашение с Федерацией спортивной гимнастики российской о проведении совместных сборов. Вы знаете, мы всегда были опечалены результатом наших спортивников. Думаем, что это время, такое сложное для спорта, сыграет, может быть, нам на руку и мы получим помощь.