«Время, такое сложное для спорта, сыграет, может быть, нам на руку». Скрипель о соглашении с Федерацией гимнастики России

Меморандум о сотрудничестве Беларуси и России подписан в спортивной гимнастике. Глава нашей ассоциации Елена Скрипель вернулась на родину с хорошими новостями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Меморандум о сотрудничестве Беларуси и России подписан в спортивной гимнастике. Глава нашей ассоциации Елена Скрипель вернулась на родину с хорошими новостями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:
Мы подписали соглашение с Федерацией спортивной гимнастики российской о проведении совместных сборов. Вы знаете, мы всегда были опечалены результатом наших спортивников. Думаем, что это время, такое сложное для спорта, сыграет, может быть, нам на руку и мы получим помощь.
«Это люди, которые могут нас защитить». Елена Скрипель пришла на матчевую встречу по самбо. Читайте здесь.