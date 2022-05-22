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«Время, такое сложное для спорта, сыграет, может быть, нам на руку». Скрипель о соглашении с Федерацией гимнастики России

22 мая 2022 18:47
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Меморандум о сотрудничестве Беларуси и России подписан в спортивной гимнастике. Глава нашей ассоциации Елена Скрипель вернулась на родину с хорошими новостями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Время, такое сложное для спорта, сыграет, может быть, нам на руку». Скрипель о соглашении с Федерацией гимнастики России-1

Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:
Мы подписали соглашение с Федерацией спортивной гимнастики российской о проведении совместных сборов. Вы знаете, мы всегда были опечалены результатом наших спортивников. Думаем, что это время, такое сложное для спорта, сыграет, может быть, нам на руку и мы получим помощь.

«Это люди, которые могут нас защитить». Елена Скрипель пришла на матчевую встречу по самбо. Читайте здесь.

# Гимнастика # Елена Скрипель # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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