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«Шахтёр» взял золото чемпионата Беларуси по футболу впервые за 15 лет

29 ноября 2020 16:29
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Новости Беларуси. 28 ноября завершился сезон в Высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пока еще остается неясным один вопрос – вылетит ли «Слуцк»? Их переходные матчи с «Крумкачами» перенесены на декабрь. В составе «сахарников» сразу несколько игроков заболели COVID-19. В этом причина переноса.

«Шахтёр» взял золото чемпионата Беларуси по футболу впервые за 15 лет -1

Зато точно известно, что чемпионский титул снова уехал в Солигорск. Спустя 15 лет после последнего по времени успеха. Победителей, к слову, поздравил Президент страны. Также было и с брестским «Динамо» годом ранее. Почему такое внимание этим деталям?

«Шахтёр» взял золото чемпионата Беларуси по футболу впервые за 15 лет -4

Напомним, с 2006 года была эпоха борисовского БАТЭ – клуб Анатолия Капского доминировал на внутренней арене и прославлял страну на внешней. И вот, похоже, эту страницу мы перевернули. Два года кряду золотые медали проезжают мимо. Сначала в Брест, теперь вот в Солигорск.

Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по футболу

«Шахтёр» взял золото чемпионата Беларуси по футболу впервые за 15 лет -7

А ведь все было в руках, точнее, ногах игроков и в головах тренеров – интрига сохранялась до последних минут в обеих главных встречах тура. Борисовчане могли забивать, но не забили. Сыграли вничью с минским «Динамо».

А вот «горняки» дважды отыгрывались в матче с «Минском», а победные голы забили и вовсе в добавленное время.

Таким образом чемпионский титул снова в Солигорске – 15 лет спустя и второй раз в истории клуба.

# Футбол Беларуси # Анатолий Капский # Фотофакт

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