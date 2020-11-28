Главный тренер «Борисова-900» о матче с «Минском»: победа далась крайне тяжело

В программе субботы, 28 ноября, значились два матча. Непростой выдалась встреча в столице, где «Минск» принимал «Борисов-900». Хозяева идут на последней строчке турнирной таблицы, не уступив лишь в одном матче со старта турнира. У гостей положение куда лучше – седьмое место в генерале.

Несмотря на очевидный фаворитский статус, открыть счет борисовчане смогли не сразу. Первый тайм закончился с нулевыми цифрами на табло. А после перерыва к созданным моментам добавилась реализация. На 29-й минуте борисовчане открыли счет, а на 37-й Сергей Гайдук удвоил преимущество. 2:0 – виктория «Борисова-900».

Сергей Павловец, главный тренер МФК «Борисов-900»:

После первого тайма счет должен был где-то 2:2 быть. Это, скорее всего, просто индивидуальное мастерство и наших игроков, и игроков «Минска» подвело именно в решающий момент, когда мастеровитые люди решают моменты на раз-два.

Победа далась крайне тяжело. Команда Минска, несмотря на то, что занимает последнее место, достаточно обученная. В каждом матче из предыдущих они могли брать очки. Где-то везение, психология, но будущее за ними, как говорится.