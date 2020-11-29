Василиса Марзалюк: «Моя позиция – отвести спорт от политики». Большое интервью

Новости Беларуси. 24 ноября на сайте Национального олимпийского комитета Беларуси появилось открытое обращение деятелей белорусского спорта «Согласие во имя созидания и мира». Под письмом уже есть подписи нескольких олимпийских чемпионов страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы пригласили в студию Василису Марзалюк, чтобы из первых уст узнать, почему это письмо вышло именно сейчас и почему так важно спортсменам страны громко заявлять о своей гражданской позиции. Евгений Поболовец, СТВ:

Василиса, ваша подпись есть под этим письмом. Расскажите, пожалуйста, о своей гражданской позиции. Почему вы подписали это обращение и кому оно направлено? Спортсмены тоже устали, им надоело терпеть буллинг. Не хочется влазить в политику

Василиса Марзалюк, неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе и двукратная победительница Европейских игр:

Да, я подписала, естественно, это письмо. Запрос о таком письме был уже давно. Спортсмены тоже устали, им надоело терпеть буллинг. Не хотелось влазить в политику и до сих пор не хочется, потому что многие спортсмены уже от этого пострадали. Выразить свое мнение, отношение к спорту, к ситуации, которая сложилась вокруг спорта. Естественно, всем захотелось защитить свое дело, свою профессию, олимпийское движение в нашей стране и все годы работы, которые мы провели до этого, тоже хочется защитить. «Это письмо направлено на то, чтобы спортсмены могли показать себя, проявить свою позицию» Это обращение направлено ко всем людям в первую очередь; во вторую – так как есть вероятность того, что Национальный олимпийский комитет может пострадать от действий спортсменов фонда определенного, нам нужно будет себя защищать. Это письмо направлено на то, чтобы спортсмены могли показать себя, проявить свою позицию и показать всем людям, что есть не только те спортсмены, которые подписали письмо. Евгений Поболовец:

Вы говорите, что запрос был давно. Почему письмо появилось именно 24 ноября, а не в августе, сентябре, октябре? Почему именно сейчас?

Интернетные войны занимают очень много времени и психологических ресурсов Василиса Марзалюк:

Во-первых, спортсмены действительно не хотят влезать в такие вещи. У нас тяжелый рабочий день, две тренировки. Я думаю, что у многих людей тоже такой режим, когда ты полностью занят. Во-вторых, хочется больше проводить анализ своих соперников. Интернет и вот эти все войны интернетные занимают очень много времени и психологических ресурсов. Все-таки есть еще семьи, родители, и ты сам себя готовишь, психологически в том числе, и не хочется «распыляться» на ненужное. Но сейчас это действительно актуально, и потихоньку разговоры об этом шли. Сейчас появилась такая возможность, мы ей воспользовались и надеемся, что многие поддержат это обращение. Евгений Поболовец:

Вы говорите, что есть определенное давление на спортсменов в связи с этим. Что вам пишут в соцсетях? «Моя позиция – отвести спорт от политики» Василиса Марзалюк:

В первый день, когда я выставила пост о том, что письмо появилось, у меня была бессонная ночь. Пишут очень много неприятных вещей, ко многим я была готова, желают всяких неприятностей. Это если про буллинг говорить. Сегодня мне вообще очень грубые грубости написали, такое даже стыдно говорить. Но на самом деле достаточно много поддержки, я ощущаю ее. Даже от тех людей, которые занимают отличную от меня политическую позицию, хотя я особо не заявляю о своем политическом мнении, не пытаюсь туда лезть.Мое мнение – мы должны мирно. Спорт объединяет, считается, что он должен быть вне политики. Поэтому моя позиция – отвести спорт от политики. Несмотря на это, люди по-разному реагируют. Много поддержки. Даже люди, у которых другое политическое мнение, они все равно пишут мне: «Василиса, мы рады, что ты спортсменка. Что бы ни было, мы всегда тебя поддержим». Была позиция, что спорт вообще стране не нужен: вечно не нравится, не ценить то, что есть, и вообще поменять флаг. Как-то абсурдно для меня выглядит.

Евгений Поболовец:

Кстати, насчет того, что поменять флаг. Насколько я понимаю, по тем вопросам, которые рассматривает Международный олимпийский комитет, там рассматривается в том числе и вариант, при котором белорусские спортсмены не смогут – вот, добыли путевку на Олимпиаду, поехали и выступили. То есть Международный олимпийский комитет будет самостоятельно принимать решение, каких спортсменов допускать, каких не допускать, и при этом они должны будут выступать под нейтральным флагом, под так называемым флагом олимпийского движения. В этой связи почему для спортсмена настолько важно выступать на соревнованиях такого уровня именно под своим национальным флагом, а не под нейтральным флагом Международного олимпийского комитета? «Под угрозой стоит все олимпийское движение в нашей стране» Василиса Марзалюк:

Для меня суверенная Беларусь ассоциируется с красно-зеленым флагом, с гимном «Мы, беларусы – мірныя людзі». Я себе такого даже не представляю, но если говорить про эти санкции, к которым стремится определенный фонд, то здесь разговор не только о флаге и гимне, а о том, что под угрозой стоит все олимпийское движение в нашей стране. И это не только я. Люди даже мне в Instagram часто пишут: «Ты что, не видишь? Ты не понимаешь». На самом деле наше обращение поддерживает очень много людей. Но из-за того, что происходит давление в интернете, многие не хотят открыто это делать. Зачем? Ты хочешь спокойно тренироваться и все. Выступать за свою страну. Евгений Поболовец:

С точки зрения психологии спортсмена: ты поднимаешься на пьедестал, и поднимается твой национальный флаг. Это действительно дает дополнительный стимул к тому, чтобы побеждать? Это действительно так позитивно действует на спортсмена во время соревнований?

Я всю жизнь выступала под красно-зеленым флагом. Я горжусь этим Василиса Марзалюк:

Между нами говоря, людям на это все равно, они прямо об этом пишут: «Тебе какая разница, под каким флагом?» Я всю жизнь выступала под красно-зеленым, моя Беларусь – под красно-зеленым, я много раз носила его в руках. Не всегда была первой. Естественно, не звезда первой величины в белорусском спорте, но своих заслуг я тоже умалять не буду. Я работаю очень много лет, у меня много медалей различного достоинства, я горжусь тем, что носила этот флаг в руках. Надеюсь, что на Олимпиаде тоже смогу выступить под этим флагом. Евгений Поболовец:

Сейчас у каждого спортсмена довольно тяжелый выбор. К главным стартам в своей карьере люди готовятся десятилетиями. Сейчас получается, что оппоненты требуют от спортсменов сделать четкий выбор: либо вы за одну сторону, либо за другую. Как в такой ситуации тренироваться, как готовиться? Какое психологическое давление оказывается на спортсмена? Как вы с этим справляетесь? До этого письма достаточно спокойная атмосфера у нас была. Для нас все условия созданы» Василиса Марзалюк:

До этого письма достаточно спокойная атмосфера у нас была на тренировках, мы готовились, для нас все условия созданы: Раубичи, Стайки. Пожалуйста, приезжайте. Мы сдаем тесты в связи с эпидемиологической обстановкой, там уже по факту нам ищут спарринги. Сложности свои существуют в связи с тем, что мы не можем много путешествовать. Я не думаю, что это сильно психологически по нам ударит, потому что мы спортсмены, мы привыкли сражаться со стрессом, и есть много других проблем, которые стоят внимания. Надеемся, что нам удастся отстоять Национальный олимпийский комитет и проблем будет еще меньше. То, что я выразила на всеобщее обозрение свою позицию, придаст спортсменам силы не переживать Евгений Поболовец:

О чем вообще говорят сейчас в спортивной среде? Какие настроения там царят? Василиса Марзалюк:

Как и любая профессия, спортсмены больше всего горят душевно своим делом, живут этим, сны снят про тренировки и про соревнования, поэтому мне не хочется даже с кем-то из спорта много разговаривать про политику. Кто-то сделал для себя выбор, подписал письмо, кто-то подписал другое письмо, кто-то наверняка не собирается подписывать. У нас начинается сбор в Раубичах, там будет видно, с каким настроением девчонки. То, что я выразила на всеобщее обозрение свою позицию, придаст им силы не переживать, не бояться, что их будут троллить или буллить, и они смогут спокойно, без стресса сделать правильные вещи.

Евгений Поболовец:

Василиса, возможно, вопрос не совсем к вам, но это возможное решение Международного олимпийского комитета. Как наша страна будет выстраивать свою позицию, чтобы не было принято такого решения? Как мы будем с этим бороться? Василиса Марзалюк:

В МОК поступило несколько писем от фонда спортивной солидарности, и, естественно, Национальный олимпийский комитет пытается разбираться в ситуации насчет каждого отдельного случая, где якобы, а может быть и действительно несправедливо поступили с людьми, дает оценку этому, и ответ пишут в Международный олимпийский комитет. Сейчас вышло это обращение. Посмотр В самом худшем варианте развития событий спортсмены не смогут от лица нашей страны поехать на Олимпийские игры Евгений Поболовец:

А чем это может грозить в самом худшем варианте развития событий? Василиса Марзалюк:

В самом худшем варианте развития событий НОК могут лишить олимпийской аккредитации. Это значит, что спортсмены не смогут от лица нашей страны ехать на Олимпийские игры. Евгений Поболовец:

То есть даже если ты честно победил, стал первым в каком-то виде соревнований, ты все равно не сможешь участвовать в Олимпиаде, я правильно понимаю?