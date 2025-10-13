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НАТО проводит масштабные учения по ядерному сдерживанию

13 октября 2025 17:20
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НАТО так активно пытается запугать всех и вся в нарастающей угрозе со стороны Востока, что и сам искренне в нее поверил. Проводимых в режиме нон-стоп разного рода учений на суше, в воздухе и на море Альянсу уже показалось мало. В штаб-квартире военного блока решили перейти к более мощной и более опасной демонстрации своей мощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 октября начались большие маневры по ядерному сдерживанию. Об их масштабе говорят факты. Полигоном выбрана почти вся Северная Европа: Нидерланды, Великобритания, Бельгия и Дания. Будет задействовано более 70 самолетов из 14 стран НАТО. 

В основном это истребители-бомбардировщики, оборудованные для сброса смертоносных боеприпасов. Натовские военные в течение двух недель будут отрабатывать возможность применения «оружия судного дня».

Правда, в руководстве НАТО заявили, что реальных ядерных боеприпасов в учениях не задействуют. Масштаб и интенсивность учений продиктован тем, что Североатлантический альянс впервые за десятилетия решил изменить ядерную архитектуру континента.

Так, Франция и Великобритания предложили использовать свой ядерный арсенал для защиты европейских союзников по НАТО. Такие страны, как Польша, выразили серьезную заинтересованность в такой возможности.

# НАТО

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