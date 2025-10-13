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Betera организовывает трансляции матчей сборной Беларуси по футболу и радует болельщиков подарками

13 октября 2025 17:19
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Футбольные выходные в Минске. Betera делает просмотр матчей сборной Беларуси по футболу в отборе на чемпионат мира – 2026 еще ярче – с атмосферной программой и активностями в популярных барах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Betera организовывает трансляции матчей сборной Беларуси по футболу и радует болельщиков подарками-2

Для болельщиков подготовлены подарки: кастомные бокалы с тремя уникальными дизайнами – под каждую страну, в которой будет проходить чемпионат. Получить их можно, посещая трансляции и выполняя задания.

Betera организовывает трансляции матчей сборной Беларуси по футболу и радует болельщиков подарками-4

Кроме подарков и приятных сюрпризов, всех болельщиков до начала матча ждет общение со звездами белорусского спорта. У Betera большая команда экспертов и амбассадоров. Благодаря этому фанаты получают не банальные прогнозы, а качественную аналитику от людей, которые сами играли или до сих пор играют на высшем уровне. 

Betera организовывает трансляции матчей сборной Беларуси по футболу и радует болельщиков подарками-6

Анастасия Харланова, экс-игрок женской сборной по футболу, ведущая YouTube-шоу «Голевая передача» от Betera:
Betera придумала очень классную идею. Когда ты можешь не только прийти посмотреть футбол, мы приглашаем легенд белорусского футбола, еще ты можешь получить приз. Поэтому это вдвойне приятно. 

Betera регулярно организовывает просмотры матчей в популярных заведениях. В ноябре болельщиков также ожидают просмотры.

*На правах рекламы. 

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