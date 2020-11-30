«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?

Новости Беларуси. Именитые белорусские атлеты взывают к нашей и международной общественности – спорт всегда был и остается вне политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка к Олимпиаде в Токио идет полным ходом, и желание новых побед под нашим национальным флагом растет все больше. Спортсмены недоумевают, почему они должны прислушиваться к мнению меньшинства, если за плечами у каждого годы титанического труда и изнурительных тренировок.

Александр Масейков, Алексей Абалмасов, Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен, Василиса Марзалюк, Ирина Курочкина... С каждым днем в письме к общественности и международному сообществу все больше известных имен. Они откровенно устали от протестных настроений своих оппонентов и открыто выступают против психологического давления в и без того сложное время. Каждый из них нацелен идти до конца и честно бороться за победу на международной арене.

Василиса Марзалюк, неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе и двукратная победительница Европейских игр: Мы бы хотели спокойно тренироваться. И поменьше политики в нашей жизни хотели бы, потому что действительно занимает очень много времени и энергетических ресурсов.

Ирина Курочкина, чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе:

У меня задача готовиться, тренироваться и выступать на соревнованиях. Вот моя цель и задача.

Александр Барауля об открытом письме белорусских спортсменов: «Труды и старания не должны пропасть»

Обратиться к общественности и международному сообществу можно в центрах олимпийской подготовки и штаб-квартире Национального олимпийского комитета.