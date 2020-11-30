Прямой эфир

«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?

30 ноября 2020 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Именитые белорусские атлеты взывают к нашей и международной общественности – спорт всегда был и остается вне политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?-1

Подготовка к Олимпиаде в Токио идет полным ходом, и желание новых побед под нашим национальным флагом растет все больше. Спортсмены недоумевают, почему они должны прислушиваться к мнению меньшинства, если за плечами у каждого годы титанического труда и изнурительных тренировок.

«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?-4

Читайте также:

Александр Масейков: «Каждый человек, который выступает на Олимпийских играх, хочет выступать под флагом своей страны»

Мнение Александра Медведя по поводу открытого письма спортсменов Беларуси

Курочкина, Провалинская-Корольчик и Булыгин. Что говорят белорусские спортсмены, которые первыми подписали открытое письмо?

«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?-7

Александр Масейков, Алексей Абалмасов, Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен, Василиса Марзалюк, Ирина Курочкина... С каждым днем в письме к общественности и международному сообществу все больше известных имен. Они откровенно устали от протестных настроений своих оппонентов и открыто выступают против психологического давления в и без того сложное время. Каждый из них нацелен идти до конца и честно бороться за победу на международной арене.

«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?-10

Василиса Марзалюк, неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе и двукратная победительница Европейских игр:
Мы бы хотели спокойно тренироваться. И поменьше политики в нашей жизни хотели бы, потому что действительно занимает очень много времени и энергетических ресурсов.

«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?-13

Ирина Курочкина, чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе:
У меня задача готовиться, тренироваться и выступать на соревнованиях. Вот моя цель и задача.

Александр Барауля об открытом письме белорусских спортсменов: «Труды и старания не должны пропасть»

Обратиться к общественности и международному сообществу можно в центрах олимпийской подготовки и штаб-квартире Национального олимпийского комитета.

# Белорусские спортсмены # Василиса Марзалюк # Ирина Курочкина # Александр Масейков # Алексей Абалмасов # Янина Провалинская-Корольчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Киеве прошёл ЧЕ по художественной гимнастике. Белоруски привезли две медали
30 ноября 2020 14:48

В Киеве прошёл ЧЕ по художественной гимнастике. Белоруски привезли две медали

​​​​​​​Вратарь ХК «Юность»: мы выходим, мы бьёмся вне зависимости от того, с каким мы местом сыграем
30 ноября 2020 13:18

​​​​​​​Вратарь ХК «Юность»: мы выходим, мы бьёмся вне зависимости от того, с каким мы местом сыграем

Биатлон. Какие результаты показали белорусы на этапе Кубка мира в Контиолахти?
30 ноября 2020 13:13

Биатлон. Какие результаты показали белорусы на этапе Кубка мира в Контиолахти?