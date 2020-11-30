«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?

Новости Беларуси. Именитые белорусские атлеты взывают к нашей и международной общественности – спорт всегда был и остается вне политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Именитые белорусские атлеты взывают к нашей и международной общественности – спорт всегда был и остается вне политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подготовка к Олимпиаде в Токио идет полным ходом, и желание новых побед под нашим национальным флагом растет все больше. Спортсмены недоумевают, почему они должны прислушиваться к мнению меньшинства, если за плечами у каждого годы титанического труда и изнурительных тренировок.
Читайте также:
Александр Масейков: «Каждый человек, который выступает на Олимпийских играх, хочет выступать под флагом своей страны»
Мнение Александра Медведя по поводу открытого письма спортсменов Беларуси
Курочкина, Провалинская-Корольчик и Булыгин. Что говорят белорусские спортсмены, которые первыми подписали открытое письмо?
Александр Масейков, Алексей Абалмасов, Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен, Василиса Марзалюк, Ирина Курочкина... С каждым днем в письме к общественности и международному сообществу все больше известных имен. Они откровенно устали от протестных настроений своих оппонентов и открыто выступают против психологического давления в и без того сложное время. Каждый из них нацелен идти до конца и честно бороться за победу на международной арене.
Василиса Марзалюк, неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе и двукратная победительница Европейских игр:
Мы бы хотели спокойно тренироваться. И поменьше политики в нашей жизни хотели бы, потому что действительно занимает очень много времени и энергетических ресурсов.
Ирина Курочкина, чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе:
У меня задача готовиться, тренироваться и выступать на соревнованиях. Вот моя цель и задача.
Александр Барауля об открытом письме белорусских спортсменов: «Труды и старания не должны пропасть»
Обратиться к общественности и международному сообществу можно в центрах олимпийской подготовки и штаб-квартире Национального олимпийского комитета.