Биатлон. Какие результаты показали белорусы на этапе Кубка мира в Контиолахти?

В заключительный день первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти спортсмены соревновались в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В заключительный день первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти спортсмены соревновались в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучшей из белорусок на дистанции 7,5 километров стала Динара Алимбекова – девушка финишировала с шестым результатом. Победа досталась шведской биатлонистке Ханне Эберг. Ирина Кривко показала 15-е время.
В мужском спринте лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников – 29-я позиция.
В общем зачете Кубка мира Динара Алимбекова замыкает топ-4. Наши мужчины вошли в тридцатку.