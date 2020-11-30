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В Киеве прошёл ЧЕ по художественной гимнастике. Белоруски привезли две медали

30 ноября 2020 14:48
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Новости Беларуси. На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который принимал Киев, у белорусок две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Киеве прошёл ЧЕ по художественной гимнастике. Белоруски привезли две медали-1

Алина Горносько остановилась в шаге от пьедестала в многоборье. Наша грация набрала одинаковое количество баллов с чемпионкой Линой Ашрам, но израильтянка обошла Горносько по артистизму. В результате – серебро. Анастасия Салос замкнула тройку сильнейших.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Линой Ашрам # Анастасия Салос # Фотофакт

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