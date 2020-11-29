Прямой эфир

Мнение Александра Медведя по поводу открытого письма спортсменов Беларуси

29 ноября 2020 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На неделе было много шума в сети из-за открытого письма белорусских спортсменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Его опубликовали на сайтах Минспорта и Национального олимпийского комитета.

В письме спортсмены открыто говорят, что спорт не должен быть связан с политикой и что их голос – это голос настоящего спортивного сообщества страны. В числе первых обращение подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ), Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик (толкание ядра), Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон).

Мнение Александра Медведя по поводу открытого письма спортсменов Беларуси-1

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:
Олимпийский комитет – это всегда было и остается, это символ содружества между другими странами. Даже, находясь здесь, в нашей Беларуси, все-таки все спортсмены с честью поддерживают это знамя. Все спортсмены, которые подпишут это обращение, оно все-таки сыграет большую роль для будущего наших поколений.

Читайте также:

Курочкина, Провалинская-Корольчик и Булыгин. Что говорят белорусские спортсмены, которые первыми подписали открытое письмо?

Василиса Марзалюк: планируем от лица белорусских атлетов обратиться в МОК о своем несогласии с Фондом спортивной солидарности

Александр Масейков: «Каждый человек, который выступает на Олимпийских играх, хочет выступать под флагом своей страны»

# Белорусские спортсмены # Александр Медведь # Александр Масейков # Алексей Абалмасов # Янина Провалинская-Корольчик # Сергей Булыгин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Барауля об открытом письме белорусских спортсменов: «Труды и старания не должны пропасть»
29 ноября 2020 17:44

Александр Барауля об открытом письме белорусских спортсменов: «Труды и старания не должны пропасть»

Возможно, самый талантливый футболист 20 века. Почему Диего Марадону считали гением
29 ноября 2020 16:34

Возможно, самый талантливый футболист 20 века. Почему Диего Марадону считали гением

Василиса Марзалюк: «Моя позиция – отвести спорт от политики». Большое интервью
29 ноября 2020 16:31

Василиса Марзалюк: «Моя позиция – отвести спорт от политики». Большое интервью