Владимир Караник на открытии зала для индор-хоккея в Гродно: «Наличие этой базы позволит создать более комфортные условия»

Новости Беларуси. Первый в области зал для индор-хоккея открыли 31 августа в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разместилась современная площадка в Гродненском колледже экономики и управления Белкоопсоюза. В спортивный зал приобрели специальное покрытие для занятия хоккеем с мячом. Ожидается, что по уровню оснащения это будет один из лучших залов в стране. Тренироваться здесь будут женская и мужская команды по индор-хоккею, которые представляют область на соревнованиях и чемпионатах разного уровня.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Наличие этой базы позволит создать более комфортные условия для занятия спортом, популяризирует данный вид спорта. Что позволит не только удержать, но и превысить достигнутый уровень.

На новой площадке заниматься индор-хоккеем будут и юные спортсмены, всего более 170 человек.